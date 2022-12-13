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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

РФ предложила США установить "потолок" численности персонала дипмиссий

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Москва предлагает Вашингтону установить "потолок" численности персонала дипмиссий, в рамках которого стороны сами могли бы определять количественные параметры сотрудников на том или ином участке работы, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предлагаем другое, мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определенного "потолка" предельного для персонала, в рамках которого мы и американцы могли бы сами определять, сколько нужно народу на каком участке", - сказал Рябков журналистам.

По словам дипломата, "пока это не находит отклика" с американской стороны.

"И кстати, этот вопрос был одним из значимых на консультациях по "раздражителям", прошедших в Стамбуле на прошлой неделе", - отметил замминистра.

Говоря о ситуации с планируемым отъездом 30 сотрудников дипмиссии РФ в США из-за введенных госдепом визовых ограничений для российских дипломатов, Рябков заявил: "Мы выполняем предписание администрации (США), поэтому определенная группа наших сотрудников просто будет вынуждена уехать".

Он напомнил, что "американцы ввели абсолютно немотивированный, ничем необъяснимый трехлетний лимит пребывания наших коллег и товарищей в командировке".

"Они навязывают свои правила игры в этой сфере, мы всегда отвечаем по принципу "око за око", не обязательно симметрично. Они жалуются, что им не хватает персонала здесь (в России - ИФ). Ну, они сами виноваты. Не мы это инициировали, они превратили работу дипсотрудников даже не в разменную монету, а в инструмент такого политического давления на нас. Соответственно, они получают ответные меры, и так будет всегда", - подчеркнул замминистра.

По его словам, российские ответные меры были объявлены американской стороне, "когда только вот эти шаги по требованию об отъезде наших сотрудников к определенному сроку были введены".

"Мы следим внимательно за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями. Я не готов сейчас говорить, сколько людей на рубеже года или в январе уедет из Москвы. По большому счету, это неважно, все контролируется, и здесь нет никоим образом какого-то с нашей стороны невнимания к такого рода сюжетам. Наоборот, все это на тщательном и очень четком контроле", - подчеркнул Рябков.

МИД РФ США
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