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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:25

Целями нового посла США в РФ будет увеличение штата дипмиссии и возобновление выдачи виз

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в РФ Линн Трейси намерена работать с российскими властями, чтобы увеличить численность сотрудников американского диппредставительства и, возможно, возобновить выдачу виз, заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

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"Она сосредоточит свое внимание на руководстве посольства, поддержании двусторонних отношений в период чрезвычайно высокого напряжения и работе с российским руководством с целью улучшить ситуацию с персоналом посольства США", - сказал он журналистам в пятницу.

Прайс пояснил, что это необходимо, чтобы посольство "могло возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз".

15 апреля 2021 США обнародовали очередной пакет санкций в отношении России, который, в частности, включал высылку десяти российских дипломатов из посольства в Вашингтоне.

Москва 23 апреля зеркально ответила на высылку дипломатов, а также объявила о планируемой денонсации соглашения об "открытой суше", регулирующего порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран, и намерении ограничить возможность краткосрочных командировок для американских дипломатов и запретить наем россиян в американскую дипмиссию.

В свою очередь, в посольстве США заявили, что в связи с этим запретом дипмиссия практически перестанет оказывать консульские услуги, за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы. Выдача неиммиграционных виз для недипломатов была прекращена. Численность штата посольства США в РФ с 1 августа 2021 года сократилась до 120 человек.

США Россия Линн Трейси
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