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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Рябков допустил, что понижение и разрыв отношений с США гипотетически возможны

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Москва не будет инициировать разрыв отношений с Вашингтоном, однако продолжит отвечать на любые вызовы и провокации со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью RTVI его спросили, могут ли дойти отношения РФ и США до полного разрыва дипломатических связей или до понижения уровня дипотношений с взаимным отзывом послов.

"Нам бы этого не хотелось. Мы считаем, что дипломатические отношения как элемент международной жизни - это, в общем-то, то, о чем нужно заботиться и что следует беречь, иначе мы утратим вообще остатки каких-то цивилизованных каналов для доведения сигналов друг для друга. Это я к тому, что мы сами ничего подобного инициировать не будем, разумеется", - заявил Рябков.

Он отметил: "Сейчас, действительно, острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом. Нам нужно тщательно калибровать, выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Наше руководство именно так настраивает МИД и другие федеральные органы исполнительной власти, мы этому строго следуем".

"Поэтому, если смотреть под этим углом и видеть как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона, характерную для него поведенческую модель на нынешнем отрезке, я могу допустить все что угодно. Может быть и понижение уровня... Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен. Мы же не знаем, какие выводы делаются людьми, задающими тон в коридорах власти Вашингтона, из того, что для нас кажется нормальным, естественным прежде всего с точки зрения обеспечения наших национальных интересов, нашей безопасности. Мы готовы к любому развитию", - подчеркнул замминистра.

Он добавил: "Еще раз: ничего обострять сами, никуда сталкивать ни в какую пропасть наши отношения мы не будем. Но отвечать на любые провокации, на любые вызовы будем, в том числе, если нужно и зеркально, если есть альтернатива и интерес в другом, тогда асимметрично. Но любые враждебные действия всегда получат с нашей стороны ответ в том или ином виде. Американцы, я думаю, это уже усвоили в достаточной мере, наблюдая то, насколько твердо и последовательно мы отстаиваем по всем азимутам, по всем направлениям собственные интересы".

МИД Вашингтон Сергей Рябков США
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