Облсуд в Туле подтвердил приговор по делу, связанному с убийством Дугиной

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Тульский областной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции по уголовному делу об изготовлении поддельного документа о регистрации автомобиля, который фигурирует в деле об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в четверг.

"Суд апелляционной инстанции учел позицию представителя прокуратуры области и оставил приговор Пролетарского районного суда Тулы без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

2 мая Пролетарский райсуд Тулы приговорил Александра Сучкова и Андрея Кузнецова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Они также лишены права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и мессенджеров электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, на срок 2 года 6 месяцев.

Сучков и Кузнецов обвинялись по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов Тульской области Ольга Дячук сообщала "Интерфаксу", что осужденные и их защитники, не согласившись с приговором, обжаловали его в Тульском областном суде. Они просили переквалифицировать их действия на ч.1 ст.327 УК РФ, назначив наказание в соответствии с санкцией данной статьи.

Данная статья предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы, ограничение свободы или принудительные работы до двух лет, либо арест на 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в суде оба фигуранта частично признали вину. По их словам, они не знали, что изготовленные поддельные документы на автомобиль будут использоваться для сокрытия другого преступления и пересечения российской границы.

Согласно материалам следствия, в августе 2022 года Сучков и Кузнецов изготовили поддельный документ Украины - свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль Mini Cooper. В период с 17 по 21 августа 2022 года он был использован при передвижении по территории России и выезде из РФ.

Как полагало следствие, поддельный документ в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дугиной. Ее автомобиль был взорван вечером 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте.

В ФСБ заявили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения, "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г.р. лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а после совершения преступления, "вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

Также в ФСБ заявляли, что преступление было спланировано украинскими спецслужбами.