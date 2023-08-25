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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Нагатинский суд рассмотрит дело о продаже данных о Дарье Дугиной через интернет

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Нагатинский суд Москвы дело бывшего инспектора ГИБДД о продаже через интернет информации о Дарье Дугиной, погибшей при взрыве автомобиля в Подмосковье 20 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Кроме бывшего инспектора Ивана Рыбина по делу проходит Даниил Чоудхури. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях им вменяют чч. 1, 2 ст. 137 УК (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями)".

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури "разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации, а Рыбин, занимая должность государственного инспектора ГИБДД и имея доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции, решил передать необходимые сведения за денежное вознаграждение".

"В мае 2022 года Рыбин, используя служебный компьютер, получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их Чоудхури за 3350 рублей. Последний отправил полученную информацию неустановленным лицам", - сказано в пресс-релизе.

Дочь философа Александра Дугина, журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве ее машины у поселка Большие Вяземы после фестиваля "Традиция".

По версии ФСБ, это убийство организовали украинские спецслужбы, а машину Дугиной заминировала гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем покинула Россию.

В Туле реальные сроки получили два человека, которых считают причастными к изготовлению поддельного украинского документа о регистрации автомобиля, который использовала Вовк.

Генпрокуратура Дарья Дугина ГИБДД Подмосковье ФСБ Даниил Чоудхури Иван Рыбин
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