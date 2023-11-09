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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ЦБ назвал главным фактором укрепления рубля рост продажи валюты экспортерами

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Увеличение продажи валюты экспортеров для исполнения возросших налоговых обязательств при отсутствии покупок валюты Банком России по бюджетному правилу стало основным фактором укрепления рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ.

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в октябре увеличился до $12,5 млрд c $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе. При этом основной объем продаж пришелся на вторую половину месяца - среднедневной объем продаж за этот период вырос до $717 млн против $388 млн в первой половине месяца. Это связано как с календарным эффектом (объем продаж во второй половине месяца всегда больше, чем в первой, из-за налогового периода), так и с вступлением в действие требований указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Объем валютной выручки увеличился под влиянием возросших нефтяных котировок (рост цены на нефть марки Brent в сентябре составил около 10%), а ее чистые продажи во второй половине месяца - в связи с необходимостью уплаты экспортерами значительного объема налоговых платежей, отмечает ЦБ.

Укреплению рубля также способствовало повышение Банком России ключевой ставки до 15%, отмечает регулятор. "Более высокие ставки приводят как к сдерживанию спроса на рублевые кредиты (в том числе для уплаты налогов, что стимулирует экспортеров активизировать продажу валюты), так и к повышению привлекательности рублевых сбережений", - подчеркивает ЦБ.

В этих условиях продолжался процесс девалютизации балансов банковского сектора. По предварительной оценке, валютные активы банков снизились за октябрь на $3,2 млрд, валютные обязательства - на $3 млрд.

Банк России
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