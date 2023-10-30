Центробанк подтвердил свою позицию по ограничениям на движение капитала

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Позиция Банка России по ограничениям на движение капитала, неоднократно высказанная в ходе обсуждения мер по снижению волатильности валютного рынка, которое завершилось выходом указа об обязательной репатриации и продаже экспортной выручки сроком на полгода, зафиксирована на уровне программного документа регулятора.

В понедельник ЦБ опубликовал проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 г. и период 2025-2026 гг. В значительной части формулировки нового документа совпадают с действующими Основными направлениями – на 2023 г. и период 2024-2025 гг., но в части валютного регулирования отражают содержание актуальных дискуссий.

"В острую фазу введения масштабных антироссийских санкций в 2022 году ограничения на движение капитала временно использовались как один из механизмов поддержания финансовой стабильности. По мере нормализации ситуации на финансовом рынке и снижения рисков для финансовой стабильности ограничения такого характера в значительной степени были сняты. Сохраняющиеся ограничения на движение капитала имеют в первую очередь контрсанкционный эффект и компенсируют воздействие введенных внешних санкций, направленных на стимулирование вывода капитала зарубежных инвесторов из России и запрет на потенциальный приток капитала в будущем", - отмечает ЦБ.

Эти временные механизмы позволили реагировать на изменяющиеся внешние обстоятельства и ограничили негативный эффект санкционных мер, сказано в документе.

"Банк России на постоянной основе проводит предметный анализ действующих специальных экономических мер, направленных на ограничение проведения валютных операций. При необходимости правительство и Банк России предпринимают шаги по изменению требований валютного контроля. Вместе с тем ограничения на движение капитала создают издержки для бизнеса, развития внешнеэкономической деятельности, инвестиционного климата и с учетом этого должны иметь точечный, ограниченный во времени характер. В дальнейшем необходимо двигаться в направлении их отмены по мере адаптации экономики к новым условиям", - полагает ЦБ РФ.

"Даже при санкционном давлении основными условиями доверия на финансовом рынке выступают стабильность и прозрачность действующего регулирования, отсутствие существенных ограничений на движение капитала и инвестиций в экономику, снижение инфраструктурных рисков и надлежащее функционирование механизмов, направленных на защиту инвесторов. С учетом этого ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер, и в перспективе необходимо двигаться в сторону их отмены", - добавляет ЦБ.

В Основные направления вслед за рядом публичных выступлений руководителей ЦБ включен тезис о том, что ограничительные меры могут приводить к искажениям динамики валютного курса на внутреннем рынке, формированию серого сегмента.

"В целом необходимо, чтобы динамика внутреннего валютного рынка складывалась под влиянием спроса и предложения на иностранную валюту, которые формируются под воздействием набора внутренних и внешних экономических факторов. (...) Устойчивость национальной валюты обеспечивается в первую очередь доверием к ней, готовностью резидентов, а также нерезидентов использовать ее в расчетах, сбережениях, инвестициях. Вклад в формирование такого доверия в том числе вносит ценовая и финансовая стабильность, а также широкий круг факторов качественного экономического развития", - говорится в документе.

Развитие мониторинга

В условиях изменения структуры внешнеэкономических связей и баланса резидентов-экспортеров из-за внешних ограничений, а также с целью корректной оценки валютных рисков и своевременной выработки необходимых мер регулирования "особое значение приобретает мониторинг внешнеторговых расчетов по экспортно-импортным операциям", пишет ЦБ.

В связи с этим регулятор намерен совершенствовать систему мониторинга внешнеторговых расчетов и валютного рынка, а также валютных активов и обязательств крупнейших нефинансовых организаций, в том числе в разрезе валют.

Как и в действующих Основных направлениях, в проекте нового документа содержится тезис о том, что при определении конфигурации валютного регулирования "целесообразно исходить из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют".

"Требования к резидентам могут быть максимально либерализованы, в то время как жесткость требований к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции, наличия и масштаба принятых мер в отношении России. При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против РФ такие меры. Любая либерализация может быть в отношении государств, которые не вводят ограничительных мер в отношении России. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировка активов)", - отмечает, как и год назад, Банк России.

В целях защиты инвесторов от санкционных и инфраструктурных рисков в ближайшей перспективе планируется сохранять отдельные ограничения – в частности на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов, добавляет ЦБ.