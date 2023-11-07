ЦБ отмечает, что ослабление рубля и высокие ставки начали ограничивать импорт

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ограничивающее влияние на рост импорта с середины III квартала 2023 года начали оказывать произошедшее ослабление рубля и более высокие процентные ставки в экономике, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном Банком России.

"С учетом лагов подстройки импорта сдерживающее влияние этих факторов будет транслироваться и на 2024 год", - отмечает ЦБ.

Банк России по итогам опорного заседания совета директоров в октябре понизил прогноз импорта на всем горизонте (2023-2026 годы) в основном на фоне большего увеличения сберегательной активности населения из-за более высоких процентных ставок в экономике.

ЦБ также отмечает, что из-за ослабления рубля относительные цены импортных товаров растут, поэтому при наличии отечественных аналогов потребители будут предпочитать их, сокращая импорт. Это по большей части касается потребительских товаров, в инвестиционном и промежуточном импорте эффект замещения может проявляться слабее.

"Процесс сокращения импорта будет продолжительным во времени: сначала начнут снижаться заказы, а на горизонте от нескольких месяцев до полугода - уже фактические поставки. При прочих равных это приведет к стабилизации торгового баланса на новом уровне, соответствующем текущим внешним условиям, что, в свою очередь, повлияет на курс рубля", - отмечает Банк России.

Вместе с тем, замедлить снижение импорта может продолжение роста высокими темпами объема рублевого спроса в экономике, который является важным фактором дальнейшей динамики курса, подчеркивает ЦБ. "Увеличение объема доступных рублей будет на какое-то время компенсировать рост стоимости импортных товаров из-за более слабого курса. В свою очередь, рост спроса на импорт в рублевом выражении при неизменном экспорте будет приводить к дальнейшему ослаблению курса, формируя циклическую цепочку. В результате в экономике может наблюдаться самоподдерживающееся ослабление курса", - говорится в докладе.

Уровень курса продолжает определяться ситуацией с внешней торговлей - по сравнению с началом года поступают более низкие объемы экспортной выручки при более высоком спросе на импорт, отмечает ЦБ. Определенное влияние на рынок оказывает ситуация на мировых финансовых рынках, которая приводит к росту спроса на долларовые активы со стороны международных инвесторов.

ЦБ в октябре также повысил оценку экспорта на всем прогнозном горизонте.

Банк России в октябре также отказался от прогнозирования цен на нефть марки Urals и перешел к прогнозированию цен марки Brent. Банк России прогнозирует цены на нефть марки Brent в 2023 году на уровне $83 за баррель, в 2024 году - $80, в 2025 году - $75, в 2026 году - $70 за баррель.

Экспортная цена российской нефти будет следовать за динамикой цены марки Brent, но ее конкретные значения станут формироваться исходя из взвешенной цены продаваемых Россией марок нефти и размера дисконта, отмечает ЦБ.

Цены на газ в 2024 году, по прогнозу Банка России, останутся на уровне выше среднего за период 2015-2021 годов из-за роста спроса при стабильной добыче, однако в 2025-2026 годах снижение цен возобновится благодаря вводу в эксплуатацию дополнительных мощностей большого объема.

Цены на остальные товары российского экспорта в 2023 году будут ниже повышенных уровней 2022 года, считает ЦБ. В следующие годы ожидается нормализация динамики, что подразумевает небольшой рост цен.