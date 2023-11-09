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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Израиля эвакуацию россиян из Газы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обсудил обострение палестино-израильского конфликта и эвакуацию россиян из сектора Газа, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе состоявшейся откровенной беседы обсуждалось продолжающееся вооруженное противостояние в зоне палестино-израильского конфликта. При этом особое внимание было уделено эффективности осуществляемых активных контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая разблокировку процесса безопасного выезда российских граждан с территории сектора Газа в Египет через КПП "Рафах", а также освобождения удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство", - говорится в сообщении МИД.

Представитель министерства Мария Захарова заявила на брифинге 9 ноября, что Москва готова к эвакуации россиян из сектора Газа, но продолжается задержка с этим решением из-за позиции израильской стороны. Позднее она уточнила в Telegram, что эвакуации ждут примерно 300 российских детей.

МИД Газа Мария Захарова Михаил Богданов Израиль Александр Бен Цви
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