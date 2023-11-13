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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Эвакуированных из Газы россиян допустили к перелету в Москву

Эвакуированных из Газы россиян допустили к перелету в Москву
Эвакуированные из сектора Газа граждане РФ на территории Египта
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и разрешили им лететь из Каира в Москву, сообщили в Минздраве.

Среди эвакуированных женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пять из которых моложе трех лет, самому маленькому ребенку 3 месяца, уточнили в ведомстве.

Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир-Москва. В полете их будут сопровождать медики.

Эвакуацию россиян из сектора Газа провели 12 ноября сотрудники МЧС и дипломаты. Эвакуированных временно разместили в Каире.

Хроника 07 октября – 13 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Каир МЧС Минздрав
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