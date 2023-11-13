Эвакуированных из Газы россиян допустили к перелету в Москву

Эвакуированные из сектора Газа граждане РФ на территории Египта Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и разрешили им лететь из Каира в Москву, сообщили в Минздраве.

Среди эвакуированных женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, пять из которых моложе трех лет, самому маленькому ребенку 3 месяца, уточнили в ведомстве.

Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир-Москва. В полете их будут сопровождать медики.

Эвакуацию россиян из сектора Газа провели 12 ноября сотрудники МЧС и дипломаты. Эвакуированных временно разместили в Каире.