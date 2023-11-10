Совет по кодификации выступил против продления прав АО на "усеченный" СД и заочные ГОСА

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Работа совета директоров в сокращенном составе не позволяет обеспечить эффективное и рациональное управление акционерным обществом (АО), заявил президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Совет оценивал предложение продлить на 2024 год право компаний иметь "усеченный" состав совета директоров в случае выбытия из него более половины состава.

Совет не поддержал соответствующие поправки в ряд законов, указано в опубликованном на сайте органа проекте заключения на законопроект, подготовленный Минэкономразвития. Однако в итоге в Госдуму аналогичный законопроект (№ 444871-8) в сентябре внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым.

Совет не согласился с рядом предложений по продлению антикризисных корпоративных норм на 2024 год. Среди них: право советов директоров компаний функционировать в усеченном составе, если в них осталось не менее трех человек, а также право компаний, подпавших по зарубежные санкции, не формировать совет директоров вовсе.

"Функционирование совета директоров в сокращенном составе не позволяет обеспечить эффективное и рациональное управление акционерным обществом, возможность взвешенного принятия решений по широкому кругу сложных стратегических, организационно-управленческих и иных важных вопросов, требующих особых компетенций и полномочий", - счел президентский совет по кодификации.

Кроме того, по его мнению, отказ от возможности формирования совета директоров может негативно сказаться на имущественных интересах самой компании и ее акционеров.

"Исключение возможности ежегодно номинировать и избирать членов совета директоров ограничивает право акционеров принимать участие в управлении обществом через формируемый ими в соответствии с потребностями общества коллегиальный орган управления", - говорится в опубликованном проекте заключения.

Также совет не поддержал идею продления еще на 2024 год права АО и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) проводить годовые собрания в заочной форме. Такую возможность компании получили в 2020 году из-за пандемии, но затем эта опция неоднократно продлевалась.

По мнению совета, "заочное голосование по указанным принципиальным вопросам компетенции общего собрания является худшей формой управленческой практики хозяйственных обществ". "Заочное голосование существенно ограничивает участников (акционеров) в возможности обсуждения вопросов повестки общего собрания и получения пояснений и информации от членов органов управления", - написал совет.

Кроме того, он напоминает, что еще в 2021 году в Гражданский кодекс были внесены положения, позволяющие проводить собрания акционеров в онлайн-формате (корреспондирующие изменения в законы об АО и ООО до сих пор так и не внесены - ИФ).