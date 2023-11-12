В Рязанской области восстановили поврежденный взрывом участок железной дороги

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Открыто движение на участке железной дороге Рыбное-Блокпост в Рязанской области, который был поврежден из-за подрыва железнодорожного полотна, сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале пресс-служба РЖД.

В 15:34 по перегону проследовал первый грузовой поезд.

"В ходе восстановительных мероприятий были убраны 19 сошедших с рельсов вагонов, уложено 175 метров новой рельсошпальной решетки, смонтировано 300 метров контактной подвески, заменена опора контактной сети", - говорится в сообщении.

В работах были задействованы более 300 железнодорожников, четыре восстановительных поезда.

Угрозы экологии нет, отмечают в РЖД.

Как сообщалось, утром 11 ноября произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги. В составе перевозились минеральные удобрения. Незначительные травмы получил помощник машиниста поезда.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), и пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).