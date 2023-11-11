Дело о теракте возбуждено после схода с рельсов 19 грузовых вагонов под Рязанью

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Крушение грузового состава на железной дороге под Рязанью будет расследоваться по статье о теракте, сообщил в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), пунктом "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 11 ноября "произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области". "В результате с рельсов сошло 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги", - говорится в сообщении.

Ранее об инциденте сообщила пресс-служба Московской железной дороги. По ее данным, "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход груженных минеральными удобрениями 19 вагонов грузового поезда".