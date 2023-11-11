В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов

По данным Московской железной дороги, ЧП произошло "в результате вмешательства посторонних лиц"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Рязанской области на тупиковой ветке железной дороги с рельсов сошли 19 грузовых вагонов, в которых перевозили минеральное удобрение.

"Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда", - сообщила пресс-служба Московской железной дороги в телеграм-канале в субботу.

По информации пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда, органами СКР организована доследственная проверка.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров.

Угрозы экологии нет, для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.

Пресс-служба Московской железной дороги сообщает, что более 250 железнодорожников ведут восстановительные работы на месте схода вагонов, в ближайшие часы на место прибудут еще около 50 человек.

"На месте работает восстановительный поезд. На подходе ещё два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении, опубликованном в 11:38.

Также сообщается, что, по уточненным данным, машинист поезда не пострадал, медицинская помощь помощнику машиниста не потребовалась.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать помощь ОАО "РЖД" в ликвидации последствий инцидента. Он уточнил в своем телеграм-канале, что задержки движения по железной дороге нет, ветка тупиковая.

В ОАО "РЖД" создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.