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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В Рязанской области убрали с путей 11 из 19 сошедших вагонов грузового поезда

В Рязанской области убрали с путей 11 из 19 сошедших вагонов грузового поезда
Фото: Следственный комитет России/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области продолжаются работы, железнодорожники убрали с пути 11 из 19 поврежденных вагонов, сообщила в субботу в телеграм-канале пресс-служба РЖД.

К настоящему времени восстановлено 75 из 275 метров железнодорожного полотна. "Работы продолжаются. В них задействованы более 300 человек, 4 восстановительных поезда", - говорится в сообщении.

На движении пассажирских и пригородных поездов инцидент не отразился.

Рано утром в субботу произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре третьего главного пути перегона станций "Рыбное - Блок Пост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Рязанская область
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