Сотрудники МЧС РФ разместили в Каире эвакуированных из сектора Газа россиян

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ разместили в Каире порядка 70 эвакуированных из сектора Газа российских граждан, они обеспечены водой и питанием, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, разместили в Каире. Людям оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием", - говорится в сообщении.

В воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

Пункт пропуска за воскресенье пересекли 70 россиян, из них 28 детей.