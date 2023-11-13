Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Сотрудники МЧС РФ разместили в Каире эвакуированных из сектора Газа россиян

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ разместили в Каире порядка 70 эвакуированных из сектора Газа российских граждан, они обеспечены водой и питанием, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, разместили в Каире. Людям оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием", - говорится в сообщении.

В воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

Пункт пропуска за воскресенье пересекли 70 россиян, из них 28 детей.

Каир Египет сектор Газа МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $80,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Крупнейшая больница в секторе Газа практически перестала работать

Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года

Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года

Американские базы в Сирии подверглись серии ракетных атак

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Пентагон сообщил об ударах по объектам КСИР и проиранских группировок в Сирии

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа

Два израильских истребителя нанесли удар по объектам в сирийской провинции Деръа

США сообщили о гибели пятерых военных в авиакатастрофе над Средиземным морем

В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против антисемитизма

В Париже десятки тысяч людей вышли на акцию против антисемитизма
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });