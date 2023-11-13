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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

За сутки через КПП "Рафах" в Египет из сектора Газа прошли 826 человек

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах" прошли не менее 826 иностранных граждан, сообщил CNN сотрудник египетской погранслужбы. Это рекордное число эвакуированных из сектора Газа с начала войны.

Среди эвакуированных в Египет были также девять раненых палестинцев, сказал собеседник телекомпании.

МЧС России 12 ноября сообщило, что из сектора Газа через КПП "Рафах" вышли 70 россиян.

Хроника 07 октября – 13 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Газа Сектор Газы Рафах
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