Уже 70 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уже 70 российских граждан пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах" и перешли из сектора Газа на территорию Египта, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Ранее сообщалось о 60 россиянах, прошедших через КПП "Рафах".

В воскресенье МЧС России сообщило о начале совместной с российскими дипломатами работы по эвакуации российских граждан. В министерстве уточнили, что россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить документы.