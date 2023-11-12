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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Уже 70 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уже 70 российских граждан пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах" и перешли из сектора Газа на территорию Египта, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Ранее сообщалось о 60 россиянах, прошедших через КПП "Рафах".

В воскресенье МЧС России сообщило о начале совместной с российскими дипломатами работы по эвакуации российских граждан. В министерстве уточнили, что россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить документы.

МЧС России Египет сектор Газа
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