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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:09

Вывезенную из сектора Газа вторую группу россиян осмотрят медики

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства осмотрят россиян, эвакуированных из сектора Газа на автобусах, сообщили в Минздраве.

"По прибытии автобусов с 98 российскими гражданами, прибывшими из сектора Газа, в место дисклокации наших специалистов, все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства", - говорится в сообщении.

При необходимости им окажут медпомощь и подготовят к перелету в Москву.

Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что автобусы со второй группой из 99 россиян, покинувших сектор Газа, выехали от контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" в Каир.

За два дня КПП "Рафах" пересекли в общей сложности около 170 россиян.

Спецборт МЧС, на котором были первые 70 эвакуированных россиян, приземлился вечером 13 ноября в "Домодедово".

Домодедово Газа МЧС Каир Минздрав
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