Почти 100 эвакуированных из сектора Газа россиян направили в Каир на автобусах

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вторая группа из 99 россиян направлена на автобусах от контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" в Каир, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"99 граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приему, людям будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

На протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ, добавили в ведомстве.

В минувшее воскресенье российские спасатели совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

За два дня КПП "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 россиян.

Спецборт МЧС, на котором были первые 70 эвакуированных россиян, приземлился в понедельник вечером в аэропорту Домодедово.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тысячи человек, более 200 захвачены в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, превысило 11 тысяч человек.