КПП "Рафах" за понедельник пересекли 99 человек, в том числе 43 ребенка

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа за день пересекли почти сто человек, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС РФ.

"Сегодня пункт пропуска пересекли 99 человек, в том числе 26 мужчин, 30 женщин и 43 ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 ноября КПП "Рафах" пересекли 98 граждан РФ.

В воскресенье МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

За два дня контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 граждан России.

Спецборт МЧС, на борту которого находится 70 россиян, уже вылетел из Каира в Москву. Предположительно, самолет приземлится в аэропорту Домодедово.

КПП "Рафах" остается единственным переходом, открытым во время войны Израиля с ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.