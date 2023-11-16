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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Proxima Beta оштрафована на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в 1 млн рублей разработчику компьютерных игр Proxima Beta за невыполнение требования о локализации данных россиян в России, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Такое постановление вынесла и.о. мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Александра Михалева.

Компания признана виновной в невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан России в базах данных, находящихся на территории России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП).

Судья назначила компании минимально возможный штраф, предусмотренный этой нормой закона.

Представители Proxima Beta просили судью ограничиться предупреждением, говоря, что компания признает вину на момент составления протокола об административном правонарушении, однако к настоящему времени нарушения устранены и данные россиян локализованы.

Таганский район Москва Proxima Beta Александра Михалева
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