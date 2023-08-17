Мировой судья в Москве оштрафовал Google на 3 млн руб. из-за фейков об СВО

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 3 млн рублей компании Google за неудаление контента, содержащего недостоверную информацию о ходе специальной военной операции, и другой информации, доступ к которой подлежит ограничению, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Компания признана виновной в неудалении подлежащего удалению контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Согласно материалам суда, Google было вменено неудаление из YouTube по требованию Росмолодежи и Генеральной прокуратуры РФ, соответственно, роликов с информацией о способах проникновения на объекты, где нахождение несовершеннолетних должно быть ограничено, а также видеоконтента с недостоверной информацией о ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Защитник Google направил судье возражения на протокол в отношении компании, в которых указал на нарушения при производстве по делу и попросил прекратить его.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд руб. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.