Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Сейчас плата за экзамен для временного проживания или вида на жительство составляет 5,9 тыс. руб., а для разрешения на работу - 3,8 тыс. руб.

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ предлагает взымать с 1 сентября 2024 года за экзамен по русскому языку для иностранцев 1 тысячу руб., соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет о единой стоимости услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента.

На данный момент плата за экзамен для временного проживания или вида на жительство в РФ составляет 5,9 тыс. руб., а для разрешения на работу или патента 3,8 тыс. руб.

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

