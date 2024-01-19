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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

В России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов

В России разработают типовой адаптационный курс для трудовых мигрантов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Типовой адаптационный курс для иностранцев, въезжающих в РФ без виз для работы, планируется сформировать к сентябрю 2024 года.

Разработкой, апробацией и совершенствованием материалов этого курса займутся Федеральное агентство по делам национальностей, Минобрнауки и Минпросвещения РФ.

Им же поручено заняться созданием и распространением информационных материалов для иностранцев о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов.

Соответствующие пункты содержатся в плане мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ. План, утвержденный правительством России, имеется в распоряжении "Интерфакса".

Кроме того, к 20 марта текущего года должен быть разработан "диагностический инструментарий по оценке уровня владения русским языком несовершеннолетними гражданами".

Также к марту 2024 года профильные ведомства должны подготовить предложения по совершенствованию системы государственного тестирования по русскому языку как иностранному.

В свою очередь к 10 декабря Минэкономразвития, МВД и Минобрнауки должны разработать механизм предоставления в упрощенном порядке вида на жительство иностранцам, получившим образование в российских государственных научных и образовательных организациях. Как отмечается в плане мероприятий, речь идет о подаче заявления для получения вида на жительство гражданами, окончившими российские образовательные организации и осуществляющими трудовую деятельность в РФ не менее шести месяцев (до дня подачи заявления).

Минпросвещения РФ Минобрнауки РФ МВД РФ
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