Хуснуллин назвал условия для сохранения объемов ввода жилья в 2024-2025 годах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ипотеку и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) предпосылками для сохранения объемов ввода жилья в 2024-2025 годах.

"По жилищному строительству мы стабильно растем третий год подряд. (...) В прошлом году сдали 102,7 млн кв.м. В этом году гарантированно сдадим больше 103 млн. Сейчас нас беспокоит уже не этот год. Мы беспокоимся за 2024-2025 гг. Здесь ключевой вопрос - как будет развиваться ипотека, потому что это основной финансовый инструмент развития жилья", - сказал он в публичном интервью "Структурная трансформация. Мегапроекты пространственного развития России" в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, третий год подряд наблюдается стабильно по 8-9% прирост строительства многоквартирного жилья.

"Но у нас произошел "взрыв" по индивидуальному жилью. На это повлияла программа социальной газификации. За ее счет 400-500 тысяч кв.м домов добавилось. У нас ипотека на ИЖС стала развиваться. В 2023 году мы видим прирост в четыре раза по сравнению с 2022 годом. Регионы стали вкладывать деньги в ремонт дорог. В результате всех этих мер ввод ИЖС в этом году будет более 50 млн кв.м. То есть ИЖС будет построено больше, чем многоквартирного жилья, Но чтобы дальше продолжать этот тренд надо вкладываться (в инфраструктуру - ИФ)", - объяснил Хуснуллин.

Президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам выразил уверенность, что объем ввода жилых домов в 2023 году вновь обновит рекорд.

"Я думаю, что в этом году мы тоже превысим 102 млн кв.м", - отметил он.

По данным Росстата, в 2022 году в стране ввели в эксплуатацию 102 712,7 тыс. кв.м жилой недвижимости. Это рекордный показатель в истории России. Относительно 2021 года ввод жилья вырос на 11%.