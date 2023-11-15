КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа во вторник пересекли 40 россиян

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 40 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта и сектора Газа во вторник, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

"Сегодня (во вторник-ИФ) КПП "Рафах" пересекла группа граждан РФ из 40 человек и членов семей", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту "Домодедово" приземлился спецборт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы граждан России, в страну вернулись 98 человек.

Первую группу из 70 человек эвакуировали в понедельник

12 ноября МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

За три дня КПП "Рафах" на границе с Египтом и сектором Газа пересекли в общей сложности почти 210 россиян.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.