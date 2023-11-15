Самолет МЧС РФ со второй группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Москву

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ, на борту которого находятся 98 эвакуированных из сектора Газа россиян, приземлился в аэропорту "Домодедово", сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

"Борт МЧС РФ со второй группой россиян из 98 человек приземлился в аэропорту "Домодедово", - сказал он журналистам в среду.

Спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву во вторник около 19.00 (мск).

В понедельник в аэропорту "Домодедово" приземлился самолет министерства с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. На борту были 70 человек.

12 ноября МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали эвакуацию граждан РФ из сектора Газа.

За воскресенье и понедельник контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом и сектором Газа пересекли в общей сложности почти 170 российских граждан.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.