Сорок россиян, эвакуированных из Газы, планируют доставить в Москву 16 ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сорок граждан России, эвакуированных в минувший вторник из сектора Газа, осмотрены специалистами Минздрава РФ и допущены к перелету в Москву; вылет этой группы предварительно планируется на 16 ноября, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России. Из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства", - сказал Кузнецов "Интерфаксу" в среду.

По его словам, при необходимости пациентам с неинфекционными заболеваниями выданы необходимые лекарственные препараты.

"Все 40 человек допущены к перелету в Москву. Состояние их оценивается как удовлетворительное", - сообщил помощник министра.

12 ноября российские спасатели совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

Спецборт МЧС, на котором были первые 70 эвакуированных россиян, приземлился 13 ноября вечером в аэропорту "Домодедово". В среду самолет МЧС РФ со второй группой эвакуированных из Газы 98 россиян также прибыл в Москву.