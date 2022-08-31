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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Роспотребнадзор уточнил, что ограничение гаджетов в школах не является нововведением

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что Санитарные правила и нормы (СанПиН) с требованиями по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях были приняты ещё в 2021 году, речи о введении новых ограничений не идёт.

Ранее в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые санитарные правила не разрешают школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, использовать их можно только на переменах. Он пояснил, что такие правила введены, "чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий".

В Роспотребнадзоре отметили, что требования по ограничению применения мобильных устройств в учебных целях связаны с тем, что гаджеты с маленьким экраном приводят к повышению нагрузки на органы зрения, а в отдельных случаях это может спровоцировать нарушение осанки.

"Дополнительно отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор
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