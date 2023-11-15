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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Минтранс допустил привлечение до 580 млрд рублей из ФНБ на ВСМ Москва-Петербург

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Привлечение средств Фонда национального благосостояния рассматривается как один из вариантов финансирования проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, сообщил журналистам в кулуарах "Транспортной недели-2023" замминистра транспорта Валентин Иванов.

"(Рассматривается - ИФ) внебюджетное финансирование, варианты есть с привлечением средств ФНБ, с формированием уставного капитала участников, - ответил он на соответствующий вопрос. - У нас там вариантная история, рассматриваемые варианты - и с привлечением Фонда национального благосостояния, и без ФНБ".

Говоря о возможном объеме привлекаемых из ФНБ средств Иванов сказал - "до 580 млрд рублей".

Сообщалось, что инвестиции в строительство ВСМ в свое время оценивались в 1,7 трлн рублей. Иванов подтвердил актуальность этой суммы.

Проект российской ВСМ разрабатывается десятилетиями, в 2019 году с первоначального варианта Москва-Казань его было решено переконфигурировать в маршрут Москва-Петербург. Проект предполагает достижение времени сообщения между городами в 2 часа 15 минут.

ВСМ ВСМ Москва-Петербург Минтранс ФНБ Валентин Иванов
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