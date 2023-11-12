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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

МЧС России сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа

МЧС России сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа
Фото: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ совместно с российскими дипломатами эвакуируют мирное население из сектора Газа, российские граждане уже пересекают пункт пропуска, сообщили в министерстве в воскресенье.

"На протяжении недели оперативная группа МЧС РФ проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты МЧС РФ оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.

"Все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы", - добавили в ведомстве.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября – 12 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
МЧС России сектор Газа
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