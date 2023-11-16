В Петербурге задержаны топ-менеджеры компании "Балтика"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве в пивоваренной компании "Балтика", сообщили "Интерфаксу" в четверг в правоохранительных органах.

"Возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержаны два топ-менеджера компании, не уточняя их должностей и имен.

В пресс-службе "Пивоваренной компании "Балтика" отказались комментировать ситуацию.

В октябре сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.

В связи с этим "Балтика" 17 октября обратилась в Арбитражный суд Петербурга с исковым заявлением, оно принято к производству 19 октября. Суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s и Garage. Решение об обеспечении иска мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений".

15 ноября суд удовлетворил ходатайство "Балтики" о рассмотрении спора с Carlsberg о лицензиях на несколько брендов в закрытом режиме и отложил судебное заседание на 13 декабря.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявил о планах уйти из России в марте 2022 года. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин своим указом передал 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России, она управляет 8 заводами. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.