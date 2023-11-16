Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга изберет меру пресечения двоим задержанным по делу о мошенничестве в "Пивоваренной компании "Балтика", сообщает в четверг объединенная пресс служба судов города.

Следствие просит арестовать фигурантов, говорится в сообщении.

По делу проходят Денис Шерстенников и Антон Рогаческий. Им предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба.

По версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников ООО "ПК "Балтика", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей". Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "ПК "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии.

Этим соучастники "причинили организации и РФ в лице временного управляющего - Росимущества ущерб", считает следствие.

Шерстенников занимал пост президента компании с января 2021 года по 21 июля 2023 года, по данным из ЕГРЮЛ. С указанной даты по настоящее время президентом компании является Таймураз Боллоев. Ранее он руководил компанией в течение 13 лет до 2004 года.

Рогаческий в открытых источниках значится как вице-президент компании.

Ранее в четверг сообщалось о задержании двух топ-менеджеров "Пивоваренной компании "Балтика". В пресс-службе организации отказались комментировать ситуацию.

В октябре сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.

В связи с этим "Балтика" в октябре обратилось в суд с исковым заявлением, оно принято к производству. Суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s и Garage.

В среду, 15 ноября, суд удовлетворил ходатайство "Балтики" о рассмотрении спора с Carlsberg о лицензиях на несколько брендов в закрытом режиме и отложил судебное заседание на 13 декабря.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей.