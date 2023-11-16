Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Переход IT-компаний к авторизации пользователей через системы в РФ продлят на год

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Антон Горелкин внес в парламент законопроект № 487343-8 о продлении до 1 января 2025 года периода перехода российских IT-компаний к авторизации пользователей через локализованные в России системы.

Принятие законопроекта "даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями", отметил Горелкин в Telegram.

Он напомнил, что в июле были внесены поправки в 149-ФЗ, который разрешают авторизацию на сайтах и в приложениях только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, ЕБС или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной. "Цель этих нововведений - усиление сохранности персональных данных наших граждан, сокращение рисков интеграции сервисов из недружественных стран в российские ресурсы", - добавил депутат.

"Мы рассчитывали, что наши крупнейшие цифровые платформы успеют решить все организационные вопросы до 1 декабря этого года. Однако после череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлять - иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей", - пояснил Горелкин.

Поэтому он внес в палату законопроект, позволяющий сохранить привычные способы авторизации еще в течение года. По его оценке, "этого времени должно хватить, чтобы компании решили все технические сложности и завершили процессы перехода соответствующих подразделений под российский контроль".

Антон Горелкин Госуслуги ЕБС Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума сняла с рассмотрения проект об ответственности СМИ за цитирование фейков

Росфинмониторинг внес арестованных адвокатов Навального в перечень экстремистов

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Организатор нападения на село под Брянском заочно получил пожизненный срок

Источники сообщили о возвращении во II чтение проекта о выплатах топливного демпфера

Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Сбербанк стал участником эксперимента по исламскому банкингу

Переполненность СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

Переполненность СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В Петербурге задержаны топ-менеджеры компании "Балтика"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });