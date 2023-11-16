Переход IT-компаний к авторизации пользователей через системы в РФ продлят на год

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Антон Горелкин внес в парламент законопроект № 487343-8 о продлении до 1 января 2025 года периода перехода российских IT-компаний к авторизации пользователей через локализованные в России системы.

Принятие законопроекта "даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями", отметил Горелкин в Telegram.

Он напомнил, что в июле были внесены поправки в 149-ФЗ, который разрешают авторизацию на сайтах и в приложениях только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, ЕБС или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной. "Цель этих нововведений - усиление сохранности персональных данных наших граждан, сокращение рисков интеграции сервисов из недружественных стран в российские ресурсы", - добавил депутат.

"Мы рассчитывали, что наши крупнейшие цифровые платформы успеют решить все организационные вопросы до 1 декабря этого года. Однако после череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлять - иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей", - пояснил Горелкин.

Поэтому он внес в палату законопроект, позволяющий сохранить привычные способы авторизации еще в течение года. По его оценке, "этого времени должно хватить, чтобы компании решили все технические сложности и завершили процессы перехода соответствующих подразделений под российский контроль".