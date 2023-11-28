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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Проект о продлении перехода к авторизации пользователей через системы в РФ прошел I чтение

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года периода перехода российских IT-компаний к авторизации пользователей через локализованные в России системы.

Автор законопроекта № 487343-8 - депутат Антон Горелкин. Он объяснял, что его инициатива "даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями".

В соответствии с принятыми в июле изменениями в 149-ФЗ, авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только по российскому телефонному номеру, через Госуслуги, Единую биометрическую систему (ЕБС) или иной сервис, полностью или более чем на 50% контролируемый российской стороной. Горелкин напоминал, что "цель этих нововведений - усиление сохранности персональных данных наших граждан, сокращение рисков интеграции сервисов из недружественных стран в российские ресурсы".

"Мы рассчитывали, что наши крупнейшие цифровые платформы успеют решить все организационные вопросы до 1 декабря этого года. Однако после череды консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлять - иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт российских пользователей", - пояснил Горелкин.

Поэтому он решил внести в парламент законопроект, позволяющий сохранить привычные способы авторизации еще в течение года.

"Этого времени должно хватить, чтобы компании решили все технические сложности и завершили процессы перехода соответствующих подразделений под российский контроль", - считает депутат.

Антон Горелкин Госуслуги ЕБС Госдума
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