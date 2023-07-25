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Дума приняла поправку о запрете регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Дума приняла поправку о запрете регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла поправку о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов.

Поправка к проекту закона №570420-7 внесена депутатом Антоном Горелкиным.

Поправка устанавливает, что владелец сайта или страницы сайта в сети "Интернет", или информационной системы, или программы для ЭВМ, являющийся российским юридическим лицом или гражданином РФ и осуществляющий свою деятельность в сети "Интернет" на территории РФ должен проводить авторизацию пользователей рядом способов, исключая возможность использования иностранных электронных почтовых сервисов.

Согласно поправке, для регистрации на российских сайтах пользователю нужно будет предоставить российский телефонный номер или электронную почту, либо данные "Госуслуг".

Госдума
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