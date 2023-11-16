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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Росфинмониторинг внес арестованных адвокатов Навального в перечень экстремистов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес трех адвокатов Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, арестованных по делу об экстремистском сообществе, - в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в четверг.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В октябре Басманный суд Москвы арестовал адвокатов Сергунина, Кобзева и Липцера, защищавших Навального по обвинению в участии в экстремистском сообществе.

Навальный ранее был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Он отбывает 19 лет в колонии особого режима.

Росфинмониторинг Вадим Кобзев Алексей Липцер Игорь Сергунин
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