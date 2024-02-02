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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В розыск объявлен еще один адвокат Навального - Федулов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В базе розыска МВД появилась карточка Александра Федулова - адвоката Алексея Навального. Он разыскивается по статье УК, сказано в карточке.

Ранее 2 февраля стало известно, что МВД объявило в розыск еще одного адвоката Навального - Ольгу Михайлову. В январе ей было заочно предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе Навального. Михайлова сейчас находится за границей.

В октябре 2023 года по делу об экстремистском сообществе были арестованы три адвоката Навального - Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Все трое сейчас фигурируют в списке Росфинмониторинга, куда включаются лица, о которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Среди дел, по которым был осужден Навальный, было дело о создании экстремистского сообщества - ныне запрещенного Фонда борьбы с коррупцией.

МВД Росфинмониторинг Александр Федулов Алексей Навальный Ольга Михайлова
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