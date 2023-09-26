Апелляционный суд утвердил 19 лет колонии Навальному по делу об экстремизме

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционные жалобы защиты Алексея Навального на приговор по делу об экстремистском сообществе, по которому он получил 19 лет колонии особого режима, передает корреспондент "Интерфакса".

"В остальном оставить приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Вместе с тем, суд внес некоторые изменения в приговор Навальному, убрав из мотивировочной части формулировку "особо опасный рецидивист". Однако юридических последствий это изменение не возымело.

Как пояснили адвокаты, с учетом решения апелляционной инстанции, срок 19-летнего приговора Навальному, который теперь вступил в силу, истечет 2 декабря 2038 года.

В ближайшее время Навальный будет этапирован к месту отбывания наказания.

Приговор по делу об экстремизме

Мосгорсуд 4 августа по совокупности с предыдущим наказанием приговорил Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Особый режим был назначен Навальному как особо опасному рецидивисту.

Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 500 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на три года.

Также по приговору Навальному на десять лет запрещено "заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет".

Второго фигуранта дела, технического директора YouTube-проекта Навального Даниэля Холодного, суд приговорил к лишению свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима с запретом на размещение сообщений в интернете на четыре года и ограничением свободы сроком на один год.

Навальный был признан виновным в создании экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК), финансировании экстремистской деятельности (ч.2 ст. 282.3 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе в интернете (ч.ч. 1, 2 ст. 280 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (пп. ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), а также создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ).

При этом Навальный за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освобожден от отбытия наказания по одному из эпизодов публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также за реабилитацию нацизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий и создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

Холодного суд признал виновным в финансировании экстремистской деятельности и участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Процесс в отношении Навального проходил в Мосгорсуде в закрытом режиме. Дело слушалось в исправительной колонии №6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущему приговору.

В уголовном деле, в частности, идет речь о "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК) - основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ - запрещена.

Другие дела Навального

В 2022 году Лефортовский суд Москвы назначил Навальному девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб. за особо крупное мошенничество и неуважение к суду.

До приговора Лефортовского суда Навальный отбывал наказание в три с половиной года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году в рамках так называемого дела "Ив Роше".

Навальный не признает вину ни по одному из обвинений.