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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Думе смягчили законопроект о последствиях для стивидоров нарушений с углем

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении существенно смягченный вариант законопроекта, который позволяет досрочно расторгать договоры аренды федерального имущества, заключенные со стивидорными компаниями, в случае нарушений, связанных с перевалкой угля в морских портах.

Правительство внесло законопроект № 316690-8 в палату в марте, первое чтение он прошел в июне.

В первом чтении предлагалось, что расторгнуть договор аренды со стивидорами можно будет в случае, если компания в течение одного года повторно не выполнила предписания Росприроднадзора или Роспотребнадзора об устранении нарушений при деятельности, связанной с погрузкой и разгрузкой угля в морском порту.

Против такой формулировки выступил комитет по энергетике, который заявил, что она несет риски приостановки деятельности и банкротства стивидорных и угледобывающих компаний. Комитет предложил ко второму чтению дополнить законопроект нормой о том, что договор аренды досрочно расторгается не в целом, а только в отношении объекта, на котором было выявлено повторное невыполнение предписания контрольного органа. Второе - договор расторгается только в случае нарушения, повлекшего причинение существенного вреда здоровью граждан.

Оба замечания были учтены ко второму чтению. В тексте законопроекта, который одобрила Госдума, говорится, что договор может быть расторгнуть в случае совершения арендатором нарушения законодательства, повлекшего причинение вреда здоровью граждан или существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды, и если одновременно арендатор в течение одного года повторно не выполнил предписания Росприроднадзора или Роспотребнадзора, и его деятельность была приостановлена на 90 суток.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщал, что нарушения, которые фиксирует министерство, касаются стивидоров, работающих в Находкинском порту, Торговом порту Посьет, Восточном порту, Малом порту (Находка, Приморский край.), Владивостокском порту. "Это там, где есть нарушения по перевалке и нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований", - отмечал Зверев.

Дмитрий Зверев Госдума Приморский край Правительство Роспотребнадзор Росприроднадзор Минтранс
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