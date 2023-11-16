Семнадцать человек арестованы в Дагестане из-за беспорядков в аэропорту

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в среднем на 1 месяц и 25 суток участникам беспорядков в аэропорту, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Там заявили, что в Верховный суд Дагестана поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков. "На сегодняшний день вышестоящей инстанцией рассмотрено 9 материалов - все они оставлены в силе", - говорится в сообщении.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. Комиссия установила предварительный ущерб, нанесенный аэропорту участниками беспорядков, в размере около 285 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков). Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу 5 ноября, задержан 201 человек, в отношении 155 были составлены административные протоколы.