Путин пообещал, что на события в Дагестане отреагируют в соответствии с законом

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти в соответствии с российским законодательством отреагируют на беспорядки в Дагестане, пообещал президент РФ Владимир Путин.

"Это - события, на которые мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать, и мы это, конечно, сделаем", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

Путин также поблагодарил мусульманское духовенство за быструю и убедительную реакцию на события в Дагестане.

Глава государства также выразил уверенность, что подобные события не являются тенденцией для Дагестана.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. После случившегося было задержано несколько десятков человек. Следователями установлены личности более 20 активных участников беспорядков. Возбуждено уголовное дело.