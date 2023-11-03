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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Путин пообещал, что на события в Дагестане отреагируют в соответствии с законом

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти в соответствии с российским законодательством отреагируют на беспорядки в Дагестане, пообещал президент РФ Владимир Путин.

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"Это - события, на которые мы должны обратить внимание и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать, и мы это, конечно, сделаем", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

Путин также поблагодарил мусульманское духовенство за быструю и убедительную реакцию на события в Дагестане.

Глава государства также выразил уверенность, что подобные события не являются тенденцией для Дагестана.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. После случившегося было задержано несколько десятков человек. Следователями установлены личности более 20 активных участников беспорядков. Возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин Дагестан
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