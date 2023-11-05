Более 200 человек задержаны после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту города Махачкала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

"За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы", - приводит пресс-служба комментарий начальника ведомства Сергея Бачурина.

Также, по словам Бачурина, правоохранителями установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

"За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях привлечено 107 граждан, ещё 17 привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга. В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным руководителя северокавказского Главка, в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержано 11 правонарушителей. "Все, без исключения, участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - подчеркнул Бачурин.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. Возбуждено уголовное дело. Комиссия установила предварительный ущерб, нанесенный аэропорту участниками беспорядков, в размере около 285 млн рублей.