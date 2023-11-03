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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Установлены личности более 20 активных участников беспорядков в Махачкале

Установлены личности более 20 активных участников беспорядков в Махачкале
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Следователями установлены личности более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, ущерб от их действий составляет сотни миллионов рублей, сообщает Следственный комитет России.

"К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых - активных участников массовых беспорядков", - сообщили в ведомстве журналистам в пятницу.

В РоссииЧисло задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83Читать подробнее

По предварительным данным следствия, ущерб от массовых беспорядков "составил сотни миллионов рублей". Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы.

"Следствием в рамках уголовного дела допрошены десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта Уйташ во время массовых беспорядков. Анализируются данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов", - заявили в СК.

Там добавили, что все полученные следствием данные тщательно сопоставляются для установления роли и степени участия каждого из фигурантов в совершении преступления и даче их действиям объективной правовой оценки.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. После случившегося было задержано несколько десятков человек. Возбуждено уголовное дело.

Махачкала СКР Дагестан
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