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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Число погибших при обрушении породы в шахте в Забайкалье крае выросло до двух

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело второго рабочего, который был в шахте золоторудной компании "Омчак" в Забайкалье в момент обрушения горной породы, сообщает региональный главк МЧС России.

"Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность" - говорится в сообщении.

Ранее без признаков жизни был найден еще один горняк.

К ликвидации последствий привлечены 18 человек и пять единиц техники, в том числе семь сотрудников МЧС России.

Это уже не первое обрушение в шахтах компании. Как сообщалось, 3 декабря прошлого года в шахте "Омчак" в результате схода горной массы погиб 35-летний работник предприятия. В момент обрушения под землей находились четыре человека. Самостоятельно выбрались трое.

Забайкальский край Омчак
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