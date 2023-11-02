США обеспокоены решением России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон не считает конструктивным решение Москвы отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил через пресс-службу Госдепартамента США руководитель ведомства Энтони Блинкен.

"Мы глубоко встревожены запланированным Россией шагом отозвать ратификацию ДВЗЯИ. К сожалению, это значительный шаг в неверном направлении, отдаляющий, а не приближающий нас к вступлению договора в силу", - сказал он.

По его оценке, действия России "только способствуют подрыву доверия в соблюдение международного режима контроля над вооружениями".

"Российские официальные лица заявляют: отзыв ратификации договора не означает, что Россия возобновит испытания; и мы призываем Москву придерживаться этих заявлений", - добавил госсекретарь.

По его словам, США по-прежнему привержены достижению вступления ДВЗЯИ в силу и мораторию на проведение ядерных испытаний.

"Мы вновь заявляем о приверженности нашему мораторию на испытания ядерных взрывных устройств, который действует уже 30 лет. Необходимо, чтобы мы сохранили глобальные нормы против проведения ядерных взрывов", - отметил он.

2 ноября президент Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Россией ДВЗЯИ. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Он заявил о возможности отозвать эту ратификацию через Госдуму на Валдайском форуме 5 октября, отметив, что США также подписали этот договор, но не ратифицировали, в отличие от России.

Когда этот вопрос обсуждали в Госдуме, спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что США через представителя просили депутатов не голосовать за отзыв ратификации ДВЗЯИ.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

По состоянию на 2023 год ДВЗЯИ подписали 187 государств, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Ратифицировали договор 177 государств, включая 35 стран из 44, необходимых для его вступления в силу. В частности, его не ратифицировали такие ядерные державы как США, КНР и Израиль.