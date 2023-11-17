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МТС отменяет плату за раздачу интернета со смартфона для всех тарифов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" отменяет плату за раздачу интернет-трафика со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В компании уточнили, что такое решение принято, "учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу пользователям".

"С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга (использование мобильного телефона в качестве точки доступа других устройств к интернету - ИФ) будет полностью проведена до конца февраля 2024 года", - добавили в МТС.

Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, МТС уведомила службу об отмене платы.

В ведомстве сообщили также, что с учетом необходимого времени на техническую реализацию принято решение о продлении срока исполнения предупреждения для МТС. "Так, соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов будут реализованы не позднее 29 февраля 2024 года", - уточнил регулятор.

ФАС также отмечает, что отмена платы за такую услугу не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов. "Служба обращает внимание, что раздача интернет-трафика - это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить", - указывает ведомство.

Отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств от крупнейших сотовых операторов РФ потребовала ФАС: в сентябре служба направила операторам соответствующее предупреждение, которое они должны были исполнить в течение месяца.

В сентябре регулятор сообщал, что ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон", ПАО "МТС" и Tele2 навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. Служба направила запросы операторам на основании большого количества обращений клиентов. Однако в их ответах она не выявила достаточного экономического, технологического либо иного обоснования платы за услугу.

В конце октября "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 начали исполнять предупреждение ФАС. МТС в начале ноября отменила эту плату на тарифах с предоплаченными пакетами трафика.

МТС
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