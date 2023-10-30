"Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Телеком-операторы ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон" и Tele2 начали исполнять предупреждение Федеральной антимонопольной службы об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов.

ФАС в сентябре сообщала, что "Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2 навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. Служба направила запросы операторам на основании большого количества обращений, касающихся установления такой платы. Однако в ответах операторов она не выявила достаточного экономического, технологического либо иного обоснования платы за услугу. В итоге ФАС вынесла "большой четверке" предупреждения о необходимости устранить нарушения в течение одного месяца.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2, компания представила регулятору информацию об исполнении предупреждений: "С 22 ноября раздача интернета с мобильных устройств станет бесплатной для новых подключений абонентов, с 19 декабря - для всех действующих клиентов". Такие сроки исполнения предупреждений связаны с технической настройкой тарифных планов в биллинге, пояснили в компании.

В "Вымпелкоме" рассказали, что компания с 1 декабря отменит плату за тетеринг на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета

"Что касается тарифных планов с безлимитным интернетом, в настоящий момент мы оцениваем сроки на техническую реализацию решений, связанных с обеспечением оптимальной нагрузки на ресурсы сети. Более детальная информация появится также с 1 декабря", - добавили в "Вымпелкоме".

"Мы не будем вводить плату за раздачу интернета на тех тарифах, в которых она изначально подключалась без дополнительной платы. На новых тарифных линейках мы также учтем требования ФАС и сохраним такие предложения для клиентов, в рамках которых услуга по раздаче интернета не будет отдельно тарифицироваться", - в свою очередь рассказали в пресс-службе "Мегафона".

"Интерфакс" также направил запрос в ПАО "МТС".