МТС отменит плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" отменяет плату за раздачу трафика с мобильных устройств на тарифах с предоплаченными пакетами трафика, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Решение принято "для создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС".

В МТС не комментируют, будут ли отменять плату за раздачу интернета с мобильных устройств для тарифов с безлимитным пакетом трафика.

Пока компания взимает 50 рублей за раздачу 3 Гб интернета в сутки (в Норильске и на Чукотке - 1 ГБ за аналогичную стоимость).

Компания приняла это решение после того, как Федеральная антимонопольная служба предупредила операторов связи о необходимости отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств. ФАС сообщила, что ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон", ПАО МТС и Tele2 навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. Служба направила запросы операторам на основании большого количества обращений клиентов. Однако в их ответах она не выявила достаточного экономического, технологического либо иного обоснования платы за услугу.

В конце октября "Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 начали исполнять требование ФАС. МТС же выступила против отмены платы за безлимитную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В компании объясняли, что безлимитная раздача интернета ведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов, а выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств обернется удорожанием услуг для всех потребителей.